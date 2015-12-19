У Києві затримали нетверезого прокурора, який стріляв по ліхтарях – ЗМІ

Сьогодні вранці на проспекті Лобановського (Червонозоряному) в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль, за кермом якого був прокурор. Про це повідомляє Еспресо.TV.

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Працівник Генпрокуратури стріляв із травматичної зброї по ліхтарях. Свідки події зателефонували на лінію "102", після чого поліцейські почали розшук правопорушника.

Після затримання виявилося, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння - під час перевірки на приладі було зафіксовано 1,3 проміле алкоголю.

На підтвердження видання наводить фото посвідчення працівника ГПУ на посаді прокурора відділу.

Зараз його доставлено у відділ поліції.