Кличко відкрив надсучасний Центр надання адмінпослуг у Києві

"Я вважаю, що саме так мають виглядати всі центри надання послуг та взагалі будь-якого сервісу у столиці. І відповідно, не тільки виглядати, а й надавати якісні послуги киянам. Щоб люди не очікували годинами в чергах, не бігали по різних установах і не платили хабарі. Тут все прозоро і корупції немає де селитися", - цитує Кличка його прес-служба.

Мер Києва наголосив, що завдання столичної влади - відкрити якомога більше аналогічних центрів в Києві.

Читайте такожКличко відкрив новий дитсадок у Подільському районі: Наше завдання – щоби за 3-4 роки черг у дитсадки Києва не було

"Ми зробимо все, щоб такі центри з'явилися в кожному районі. І щоб кияни мали змогу в одному приміщенні отримати всі необхідні документи та довідки", - наголосив Кличко.

Столичний голова перевірив на практиці роботу Центру - зареєструвався в електронній черзі, оглянув робочі місця працівників та поспілкувався з ними.

ЦНАП створено для поліпшення якості надання адміністративних послуг. За принципом "єдиного офісу" і "відкритого простору" в межах одного приміщення надають послуги представники різних органів влади. Зокрема: державного нотаріуса; державної виконавчої служби; відділу державної реєстрації актів цивільного стану; відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців; відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, Держгеокадастру, Держсанепідемслужби, управління з питань надзвичайних ситуацій, Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Центр адмінпослуг оперативно надаватиме максимальну кількість адміністративних послуг - 300 видів. Понад 100 послуг передано органам місцевої влади від центральної влади.

В приміщенні розміщено відділення "Ощадбанку", облаштовано дитячу ігрову кімнату, кімнату матері та дитини, створено умови для осіб з обмеженими фізичними можливостями, відкритий доступ до мережі Wi-Fi.