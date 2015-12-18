Кличко відкрив новий дитсадок у Подільському районі: Наше завдання – щоби за 3-4 роки черг у дитсадки Києва не було

Про це заявив Київський міський голова Віталій Кличко під час відкриття після реконструкції і добудови дитсадка № 268 у Подільському районі столиці.

«Реконструйований та надбудований дитячий садок забезпечений сучасними дитячими меблями та усім необхідним медичним та технологічним обладнанням. На території дитсадка розташовано кілька ігрових майданчиків, є навіть поле для футболу. Дитсадок збудований з використанням сучасних технологій - тут проведена термосанація та встановлене LED-освітлення. Завдяки цьому, збільшивши на третину територію садочка, нам вдалося вдвічі зменшити витрати на опалення. І, що найголовніше, тут використані екологічні матеріали», - зазначив Кличко.

За словами мера, одне з завдань, що стоїть перед міською владою - це подолання дефіциту місць в дошкільних навчальних закладах. Він підкреслив, що з цією метою міськими програмами передбачене не тільки будівництво нових дошкільних навчальних закладів, а й проведення капітальних ремонтів колись закритих закладів, відновлення роботи нефункціонуючих груп у працюючих дитячих садках, та залучення інвесторів. «Ми повертаємо до комунальної власності дитсадки, які використовувалися не за профілем. І вони починають працювати за призначенням», - зауважив Кличко.

Міський голова підкреслив, що цього року після відкриття двох нових дитсадків та збільшення груп в існуючих садочках черга до дошкільних навчальних закладів зменшилася на 2 тисячі місць. «Ми робимо все, щоб дефіцит місць скорочувати. У наступному році плануємо відкрити чотири нових дитсадки, а у 2017 році - 5 дитсадків. Моє завдання - щоби через 3-4 роки черг в дошкільні навчальні заклади Києва взагалі не було», - наголосив Віталій Кличко.

Під час відкриття дитячого садка Кличко поспілкувався з батьками маленьких киян, які кілька років чекали на відкриття дошкільного закладу. Вихованці отримали солодкі подарунки до дня Святого Миколая і влаштували святковий музичний концерт для гостей.​