Прохід в метро за "Карткою киянина" з 21 грудня буде тільки через турнікети

16:53, 18 грудня 2015
Київ
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З понеділка, 21 грудня, прохід у столичний метрополітен за "Карткою киянина" здійснюватиметься виключно через втоматичні турнікети.

Фото УНИАН

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

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Як пояснили в мерії, такі заходи у столичній підземці впроваджено з метою уникнення черг та розвантаження контрольно-пропускних пунктів.

Крім того, також розраховуватись за проїзд у метро можна за допомогою безконтактної банківської карти Master Card Pay Pass.

У столичному метрополітені нагадують, що 1 грудня безконтактній картці виповнилося 10 років. Сьогодні нею користується кожен третій пасажир.

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