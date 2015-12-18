Прохід в метро за "Карткою киянина" з 21 грудня буде тільки через турнікети

Про це повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації.

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Як пояснили в мерії, такі заходи у столичній підземці впроваджено з метою уникнення черг та розвантаження контрольно-пропускних пунктів.

Крім того, також розраховуватись за проїзд у метро можна за допомогою безконтактної банківської карти Master Card Pay Pass.

У столичному метрополітені нагадують, що 1 грудня безконтактній картці виповнилося 10 років. Сьогодні нею користується кожен третій пасажир.