У Києві через ярмарок завтра змінять маршрут руху тролейбусів №34

11:19, 18 грудня 2015
Київ
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У зв’язку з проведенням продовольчого ярмарку 19 грудня у роботу тролейбусів маршруту № 34 буде внесено зміни.

троллейбус, Киев / Фото УНИАН

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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За інформацією КП "Київпастранс", на вул. Лайоша Гавро рух тролейбусів маршруту № 34 буде організовано так: вул. Північна – проспект Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м. "Мінська" – вул. Маршала Тимошенка – проспект Героїв Сталінграда – Московський проспект.

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