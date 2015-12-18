У Києві через ярмарок завтра змінять маршрут руху тролейбусів №34

У зв’язку з проведенням продовольчого ярмарку 19 грудня у роботу тролейбусів маршруту № 34 буде внесено зміни.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації. Читайте такожНа вулицях Києва 19 грудня роздаватимуть Вифлеємський вогонь миру За інформацією КП "Київпастранс", на вул. Лайоша Гавро рух тролейбусів маршруту № 34 буде організовано так: вул. Північна – проспект Героїв Сталінграда – вул. Маршала Тимошенка – ст. м. "Мінська" – вул. Маршала Тимошенка – проспект Героїв Сталінграда – Московський проспект. Читайте такожПроспект Червонозоряний у Києві перейменовано на проспект ім. Лобановського

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