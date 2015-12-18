Аваков: 80% керівників міліції Києва не пройшли атестацію

Про це глава МВС зазначив в ефірі телеканалу "1+1", передає департамент комунікації МВС України.

"Усі звільнені міліціонери отримали вихідну допомогу, і всі їхні громадянські права були дотримані. Проблема в тому, що аргумент – «людям нема чого втрачати» – мене не цікавить, коли я будую конструкцію, за яку відповідаю. Я будую нову поліцію з новою ідеологією», – наголосив Арсен Аваков.

Читайте такожУ поліції не буде брудних "ментів": Аваков прокоментував мітинг неатестованих правоохоронців

Він підкреслив, що не збирається «ставитися з розумінням» до ситуації тих міліціонерів, які займалися «кришуванням» або організацією злочинів, а тепер прагнуть потрапити до лав поліції. Аби так не сталося, цьому мають завадити поліцейські комісії, до складу яких входять представники громадськості.

Читайте такожНачальником поліції Києва призначений Андрій Крищенко