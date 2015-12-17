Апеляційний суд повернув землі стадіону "Старт" громаді Києва

Відповідне рішення сьогодні, 17 грудня, ухвалив Київський апеляційний адміністративний суд.

Про це повідомляє прес-служба Київського міського голови Віталія Кличка.

«Я радий, що суд прийняв рішення на користь київської громади та зняв напругу в суспільстві. Стадіон "Старт" є символічним об'єктом, який повинен залишатися у власності киян. І ми цього добилися. Тепер наше завдання - зробити все, щоб вже наступного року стадіон став ключовим осередком спорту в Шевченківському районі», - підкреслив Кличко.

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Як відомо, у 2010 році Київрада ухвалила скандальне рішення про передачу землі під стадіоном «Старт» для будівництва житлово-офісного комплексу. 4 березня 2015 року Київрада VII скликання скасувала це рішення та договір оренди. Однак у вересні Окружний адміністративний суд Києва задовольнив клопотання ТОВ «Голден Хаус» та визнав останнє рішення Київради незаконним. Столична влада подала апеляційну скаргу до Київського апеляційного адміністративного суду, який і задовольнив клопотання.​