На вулицях Києва 19 грудня роздаватимуть Вифлеємський вогонь миру

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації, кожен охочий зможе запалити свічку від благодатного вогню та отримати часточку Світла Миру з Вифлеєму.

Того ж дня волонтери понесуть Вифлеємський вогонь до центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.

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Хода волонтерів розпочнеться о 15.00 на Контрактовій площі. Звідти вони разом з привітаннями, подарунками та Вифлеємським вогнем миру вирушать до Михайлівської площі через Андріївський узвіз та Софійську площу. Наприкінці урочистої ходи на Михайлівській площі відбудеться ігротека для маленьких киян.

Хода помічників Святого Миколая вже 10 років поспіль проходить у Києві в рамках традиційної акції «Не забудь привітати» для дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

Довідка УНІАН. Вифлеємський вогонь миру – міжнародна щорічна скаутська акція до святкування Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа.

Вогнем з Вифлеєму люди можуть запалити свічки вдома на Святвечір. Крім того, вогонь заносять до дитячих будинків, лікарень, щоб ті, котрі перебувають далеко від своїх рідних, могли відчути тепло Вифлеємської зірки.

Традиційно вогонь зберігається в церкві до Йордану – 19 січня. Потім його можна погасити.