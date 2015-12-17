Проспект Червонозоряний у Києві перейменовано на проспект ім. Лобановського

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалила Київрада, яке підтримали 90 зі 106 зареєстрованих в залі депутатів.

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Загалом це рішення стосується перейменування та повернення історичних назв 11-ти вулицям і провулків.

Згідно з документом, вулицю Андрія Бубнова перейменовано на вулицю Маричанську (Голосіївський р-н); вулицю Картвелішвілі — на вулицю Покотила Володимира (Святошинський р-н); вулицю командарма Каменєва — на вулицю Петра Болбочана (Печерський р-н); вулицю Миколи Лікашевича — на вулицю Івана Огієнка (Солом'янський р-н); Чапаєвське шосе — на провулок Віто-Литовський (Голосіївський р-н); площу Дружби народів СРСР — на Площу Оболонську (Оболонський р-н); площу Ленінградська — на площу Дарницьку (Дніпровський р-н); провулок Радянський — на провулок Владислава Заремби (Голосіївський р-н); провулок Володимира Ульянова — на провулок Осінній (Святошинський р-н); провулок Івана Федька — на провулок Якова Шульгіна (Святошинський р-н).

Окрім того, заступник міського голови-секретар Київради Володимир Прокопів надав протокольне доручення Департаменту суспільних комунікацій КМДА переглянути процедуру перейменувань вулиць, оскільки в залі депутати озвучили скарги киян про випадки, коли нова назва не була винесена на громадське обговорення, не враховувалася думка жителів вулиці чи проспекту тощо. Депутати ініціюють більш широке обговорення нових назв вулиць та необхідність запровадження нових підходів до підборів нових назв.