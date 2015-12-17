У Києві вперше новорічні святкові заходи проводитимуться у єдиному українському стилі

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, про це поінформувала заступник голови КМДА Ганна Старостенко.

«Вперше в цьому році новорічно-різдвяні свята у Києві проводитимуться у єдиному українському стилі з національними традиціями, але в європейському форматі. Крім того, свята відбуватимуться не лише у середмісті, а й у віддалених від центру районах. Тож ми запрошуємо киян та гостей міста завітати на новорічні гуляння та обрати власне свято», – зазначила вона.

Читайте такожКиїв залишиться на Новий рік та Різдво без феєрверків через продовження АТО

Основні новорічні заходи під назвою «Новий рік між двома дзвіницями» відбудуться на Софійській та Михайлівській площі та на Володимирському проїзді. На Софійській площі встановлена головна ялинка країни, навколо пам’ятника Богдану Хмельницькому облаштований оглядовий майданчик з гірками, а навколо пам’ятника княгині Ольги – ковзанка. На Михайлівській площі будуть облаштовані дитяча залізниця, оглядове колесо, льодові скульптури. Праворуч від Михайлівського собору розташовано Резиденцію Святого Миколая – окремий будинок, де Миколай прийматиме дітлахів і роздаватиме подарунки.

На Троїцькій площі встановлене «Святкове Олімпійське містечко», де відбуватимуться новорічні гуляння з ярмарком, зимовими розвагами, будуть відкриті льодова гірка та ковзанка, на якій відбуватимуться змагання з хокею для дітей. У спеціально встановлених казкових будиночках проводитимуться майстер-класи.

На Поштовій площі різдвяний колорит представлять різні країни Європи, серед яких достойне місце посідає Україна. Відвідувачі можуть ознайомитися з різними святковими традиціями, скуштувати традиційні святкові страви та купити сувеніри.

На Контрактовій площ триватиме новорічний фестиваль «В пошуках Made in Ukraine» – різдвяний ярмарок та театралізовані дійства із залученням джазових музикантів.

Під Аркою Дружби народів (Центральний парк культури і відпочинку) проходитиме тематичний ярмарок з новорічно-різдвяною торгівлею, народними гуляннями, зимовими розвагами.

На Співочому полі триватиме «Зимова Країна мрій»: різдвяний ярмарок, традиційні гуляння, святкові вертепи, свято кулішу, виступи відомих українських колективів та колядників. Основні заходи відбудуться 19 грудня, у День Святого Миколая та 26 грудня – передноворічний гала-концерт.

На території Печерського ландшафтного парку також відбудеться розважальний масовий захід «Зимова казка» – новорічні інсталяції, новорічна ялинка, різдвяний ярмарок, зони фудкортів, для дітей – атракціони, квести, зимові розваги, святкові вистави, концертні програми, новорічна дискотека.

Інформацію про всі загальноміські та районні святкові заходи можна знайти на офіційному інтернет-порталі КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у Києві під час новорічних свят буде частково обмежено рух транспорту Володимирським проїздом. Разом з тим Хрещатик не перекриватимуть.