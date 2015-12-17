У Києві запрацює майже 60 торговельних точок з продажу ялинок та прикрас

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, крім того, у районах міста працюватиме 61 новорічний ярмарок з продажу продукти для святкового столу за цінами виробників.

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«Усі ялинки, які продаватимуться на ялинкових базарах, чіповані. Це свідчить про те, що вони доставлені з офіційних лісових господарств», - йдеться в повідомленні і зазначається, що цього року ціна на натуральні новорічні дерева становитиме від 60 грн (до 1 м) до 200 грн (1,5 м), хвойні дерева в горщиках – від 251 грн (0,3-0,4 м) до 2 145 грн (1,5 м).

За інформацією прес-служби, у столиці спостерігається тенденція до збільшення попиту на хвойні дерева в горщиках та штучні ялинки.