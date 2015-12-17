До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру
11:02, 17 грудня 2015Київ
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Мер Києва Віталій Кличко прийняв від скаутів Вифлеємський вогонь миру.
Вогонь щорічно пластунські організації світу привозять з Вифлеєму в свої рідні міста / facebook.com/merkieva
Про це повідомляється на офіційній сторінці мера в Facebook.
Вифлеємський вогонь щорічно пластунські організації світу привозять з Вифлеєму в свої рідні міста.
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Акція "Вифлеємський вогонь миру" вперше пройшла в 1988 році. Її метою було донести світло з місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво поза домівкою. Ініціатором її була австрійська телерадіокомпанія. Однак потім цю ідею підхопили австрійські скаути. В Україні з 1998 року Вифлеємський вогонь поширюють пластуни.
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