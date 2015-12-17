До Києва привезли Вифлеємський вогонь миру

Про це повідомляється на офіційній сторінці мера в Facebook.

Вифлеємський вогонь щорічно пластунські організації світу привозять з Вифлеєму в свої рідні міста.

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Акція "Вифлеємський вогонь миру" вперше пройшла в 1988 році. Її метою було донести світло з місця народження Ісуса Христа тим, хто святкує Різдво поза домівкою. Ініціатором її була австрійська телерадіокомпанія. Однак потім цю ідею підхопили австрійські скаути. В Україні з 1998 року Вифлеємський вогонь поширюють пластуни.