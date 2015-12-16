У Києві невідомі прикріпили вибуховий пристрій до вантажівки
17:08, 16 грудня 2015Київ
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Вибухотехніки Національної поліції у Києві знешкодили прикріплений до вантажівки вибуховий пристрій.
Вибухотехніки встановили , що виявлений предмет є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм / mvs.gov.ua
Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.
Наголошується, що 15 грудня під вантажним автомобілем у Солом'янському районі р. Києва був виявлений підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій. До огляду місця події у складі слідчо-оперативної групи залучалася група фахівців-вибухотехніків ГУ Національної поліції р. в Києві.
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По прибуттю на місце події вибухотехніки встановили , що виявлений предмет є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм. Під час проведення спеціальних вибухотехнічних робіт пристрій було локалізовано та знешкоджено.
Постраждалих немає.
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