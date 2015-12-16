У Києві невідомі прикріпили вибуховий пристрій до вантажівки

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

Наголошується, що 15 грудня під вантажним автомобілем у Солом'янському районі р. Києва був виявлений підозрілий предмет, схожий на вибуховий пристрій. До огляду місця події у складі слідчо-оперативної групи залучалася група фахівців-вибухотехніків ГУ Національної поліції р. в Києві.

Читайте такожСБУ у Києві вилучила арсенал зброї

По прибуттю на місце події вибухотехніки встановили , що виявлений предмет є саморобним радіокерованим вибуховим пристроєм. Під час проведення спеціальних вибухотехнічних робіт пристрій було локалізовано та знешкоджено.

Постраждалих немає.