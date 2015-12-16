Хрещатик вирішили не перекривати на період новорічних свят

Хрещатик у вихідні і святкові дні на час проведення новорічних та різдвяних свят у столиці не перекриватимуть.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, міська влада ухвалила рішення дозволити рух транспорту в суботні, недільні, святкові та неробочі дні з 19 грудня 2015 року до 25 січня 2016 року.

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Як заявила, заступник голови КМДА Ганна Старостенко, «оскільки всі локації для святкувань знаходяться в історичному центрі, то частини вулиць біля них можуть частково перекриватися, через значне скупчення автомобілів на деяких ділянках дороги може бути ускладнений проїзд. У зв’язку з цим рух на вулиці Хрещатик – з Інститутської до вулиці Богдана Хмельницького – буде дозволено у суботні, недільні, святкові та неробочі дні, щоб кияни могли зручно пересуватися містом на автомобілі».

Старостенко також нагадала, що на Майдані Незалежності та вулиці Хрещатик цього року жодні святкові заходи або новорічні ярмарки не проводитимуться.

«Всі ми пам’ятаємо трагічні події, що відбулися два роки тому. Тож, шануючи пам’ять загиблих, ми вирішили не проводити будь-яких святкувань на Хрещатику», – підкреслила вона.