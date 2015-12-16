У Києві власників МАФів зобов’яжуть привести свої кіоски у відповідність до лише двох зразків

14:09, 16 грудня 2015
Київ
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Підприємці, які отримають дозволи на розміщення МАФів у Києві, повинні будуть упродовж півроку привести свої кіоски у відповідність до двох затверджених зразків.

КГГА

Про це заявила в інтерв’ю газеті "Дело" в.о. головного архітектора Києва Ганна Бондар.

"Упродовж півроку підприємці, які виграють конкурс (на розміщення МАФа), повинні будуть замінити свій кіоск на той, який ми їм рекомендуємо, плюс погодити з усіма службами розміщення. Якщо ж вони не зроблять цього – залишать непривабливий МАФ, не проведуть благоустрій прилеглої території – то вони просто втратять пріоритет на це  місце", - сказала вона.

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Бондар додала, що Київ залучив "українських, професійних дизайнерів, архітекторів, які розробили архетип кіоска, який буде однаковим для всього міста". Кіоски будуть різного метражу і двох типів – для сучасних та історичних районів.

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"Конкретного виробника ми нав’язувати не будемо. Даний вид МАФа – з металевою конструкцією, зверху обшитий алюмокомпозитним матеріалом, тобто будь-яка компанія, яка виготовляє навісні фасади з алюмокомпозитних матеріалів, зможе виготовити фасад такого кіоска", - сказала Бондар.

Згідно з інформацією на сайті Департаменту містобудування та архітектури,  кіоски будуть сірого кольору. Відрізнятимуться вони кольоровою смугою у верхній частині споруди залежно від функціонального призначення.

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Зокрема, кіоск з продажу  друкованих ЗМІ матиме червону смугу, з продаж продуктів та товарів широкого вжитку – синю,  квітів та інших не-/продовольчих товарів – зелену, продажу тютюнових та алкогольних виробів – блакитну, з надання населенню побутових послуг – рожеву.

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Пункти приймання вторинної сировини відрізнятимуться білою смугою, заклади швидкого харчування – помаранчевою, громадські вбиральні – жовтою.

Біля кожної тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності повинна буде стояти урна місткістю не менш ніж 10 куб. дм.

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