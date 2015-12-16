У Києві власників МАФів зобов’яжуть привести свої кіоски у відповідність до лише двох зразків

Про це заявила в інтерв’ю газеті "Дело" в.о. головного архітектора Києва Ганна Бондар.

"Упродовж півроку підприємці, які виграють конкурс (на розміщення МАФа), повинні будуть замінити свій кіоск на той, який ми їм рекомендуємо, плюс погодити з усіма службами розміщення. Якщо ж вони не зроблять цього – залишать непривабливий МАФ, не проведуть благоустрій прилеглої території – то вони просто втратять пріоритет на це місце", - сказала вона.

Бондар додала, що Київ залучив "українських, професійних дизайнерів, архітекторів, які розробили архетип кіоска, який буде однаковим для всього міста". Кіоски будуть різного метражу і двох типів – для сучасних та історичних районів.

"Конкретного виробника ми нав’язувати не будемо. Даний вид МАФа – з металевою конструкцією, зверху обшитий алюмокомпозитним матеріалом, тобто будь-яка компанія, яка виготовляє навісні фасади з алюмокомпозитних матеріалів, зможе виготовити фасад такого кіоска", - сказала Бондар.

Згідно з інформацією на сайті Департаменту містобудування та архітектури, кіоски будуть сірого кольору. Відрізнятимуться вони кольоровою смугою у верхній частині споруди залежно від функціонального призначення.

Зокрема, кіоск з продажу друкованих ЗМІ матиме червону смугу, з продаж продуктів та товарів широкого вжитку – синю, квітів та інших не-/продовольчих товарів – зелену, продажу тютюнових та алкогольних виробів – блакитну, з надання населенню побутових послуг – рожеву.

Пункти приймання вторинної сировини відрізнятимуться білою смугою, заклади швидкого харчування – помаранчевою, громадські вбиральні – жовтою.

Біля кожної тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності повинна буде стояти урна місткістю не менш ніж 10 куб. дм.