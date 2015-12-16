У Києві під час новорічних свят буде частково обмежено рух транспорту Володимирським проїздом.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як зазначили у прес-службі, між Софійською та Михайлівською площами (уздовж Володимирського проїзду) з 19 грудня розпочнеться новорічний ярмарок у рамках свята «Новий рік між двома дзвіницями». Рух транспортних засобів вздовж цієї ділянки дороги буде частково обмежений (крім міського пасажирського транспорту, що працює в звичайному режимі) до 30 січня 2016 року.

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При цьому повне припинення руху вздовж Володимирського проїзду планується лише протягом п’яти днів за весь період святкування – 19 грудня 2015 року (16:00 – 20:00), 31 грудня 2015 року – 01 січня 2016 року (20:00 – 2:00), 1 січня 2016 року (14:00 – 20:00), 7 січня 2016 року (11:00 – 14:00).