Зсувний схил на Червонозоряному проспекті у Києві укріплять новою підпірною стіною

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації з посиланням на результати чергового засідання штабу з ліквідації надзвичайної ситуації на Червонозоряному проспекті, 14.

Після укріплення схилу планується відновлення прибудинкової території.

«На основі результатів інженерно-геологічних досліджень та обстежень ухвалено рішення про будівництво нової підпірної стіни. Наразі розпочато роботи з проектування майбутньої конструкції та визначення обсягів фінансування, необхідних для будівельних робіт», - інформують в КМДА.

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Наразі на схилі проводяться першочергові роботи. Так, з боку обвалу стіни накладено водобар’єрну плівку для уникнення потрапляння води в ґрунт. На місці зсуву встановлено бетонні блоки для фіксації ґрунту та унеможливлення подальшого зсуву. Навколо місця обвалу встановили водовідводи – спеціальні насипи, що перешкоджають потраплянню води на місце обвалу та спрямовують потік води в обхід. Такі заходи, на думку фахівців, дадуть можливість стабілізувати територію схилу поки триватимуть подальші проектувальні роботи.

Контроль за виконанням робіт здійснює КП «Київбудреконструкція» спільно з фахівцями Державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» та комунальним підприємством «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (КП «СУППР»).

«На території постійно перебувають чергові – представники районного та міського управління з питань надзвичайних ситуацій. Триває цілодобове електронне спостереження, яке здатне зафіксувати зміни конструктивних елементів будинку». – запевнили в КМДА.

За її даними, за результатами моніторингу ситуація залишається стабільною, руйнувань чи зсувів будинку не зафіксовано.

Всі матеріали та результати обстежень міська влада передала до правоохоронних органів. Наразі триває слідство у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 1 грудня стався зсув ґрунту біля 9-поверхового житлового будинку (проспект Червонозоряний, 14). Постраждалих немає, але під завалами опинилися гаражі біля будинку. Жителів 38 квартир багатоповерхівки (83 особи) тимчасово відселено.

7 грудня на сайті Національної академії наук України було оприлюднено висновки фахівців. У документі вчені стверджували, що зсув на Червонозоряному проспекті, 14 триває, й тріщини в стінах будинку розширюються й далі.

Ввечері того ж дня на засіданні оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації було прийнято рішення задовольнити прохання жителів про повернення їх до своїх квартир.

У КМДА повідомили, що експертами «Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій» та комунальним підприємством «СУППР» проведено ретельні дослідження території, здійснено гідропошукові роботи, обстежено будинкові й підземні комунікації.

Також зазначалося, що експертна група розробляє проект заходів, за допомогою яких буде укріплено схил по всьому периметру будинку. Передбачалося, що роботи триватимуть щонайменше два тижні.