"Свобода" завалила голосування по підвищенню рівня безпеки в столиці - експерт

Таку думку висловив Директор Агентства соціальних комунікацій Сергій Бєлашко, коментуючи відмову «свободівців» голосувати за виділення поліції Києва 16,5 млн грн для установки камер відеоспостереження по місту, пише Єдність.

За його словами, аргументація «Свободи», що гроші має виділяти Міністерство, виглядає слабкою у зв'язку з реальною ситуацією в країні і в світі. «Так, у державному бюджеті не передбачили цих грошей. Але рівень безпеки необхідно піднімати, враховуючи реалії, в яких ми живемо. Щодня ми читаємо повідомлення про знайдені бойові гранати, перестрілки і різного роду злочини. Відеоспостереження необхідне в першу чергу місту, його жителям, а не міністерським чиновникам. Відмовою голосувати «свободівці» в черговий раз розписалися у своїй неспроможності приймати рішення на користь виборців, і міста в цілому», - зазначив політолог.

Експерт додав, що поліція звернулася до київської влади з проханням про виділення коштів, надавши прейскурант на закупівлю обладнання для установки системи міського відеоспостереження. «Ми ж будуємо європейську столицю. Ця ініціатива необхідна для підтримки правопорядку в місті. Думаю, що сьогодні нікому не потрібно пояснювати користь міської мережі камер відео-спостереження. Це очевидно. Але «свободівці», по всій видимості, прийшли в Київраду не вирішувати питання безпеки мешканців столиці. Чомусь їм простіше звинуватити МВС і новостворену поліцію, ніж зробити простий практичний крок щодо захисту киян. Хочу відзначити, що довіра до нової поліції, у киян в рази вище, ніж до «Свободи», - підкреслив Бєлашко.