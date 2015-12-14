В Києві очікується шквальний вітер, містян просять залишатися вдома

Вітер переважатиме північно-західний, 7-12 м/с, пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с. Температура триматиметься на рівні 1-3° тепла.

Читайте також2016 оголосять роком вшанування пам’яті ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської ради.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища попереджає киян про виникнення небезпеки, пов’язаної з природними явищами, та рекомендує в разі посилення вітру за можливості не виходити на вулицю.

У прес-службі нагадують також основні правила поведінки при штормовому попередженні. При сильному вітрі всі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. Киянам радять триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, будівель.

При поривах вітру, за можливості, слід сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті, уникати можливого перебування поблизу великих дерев, особливо тополь.

У КМДА нагадують, що при падінні дерев чи гілок, травмуванні людей тощо потрібно негайно інформувати екстрені служби за телефонами 101 або 103.