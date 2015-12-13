У поліції не буде брудних "ментів": Аваков прокоментував мітинг неатестованих правоохоронців
11:22, 13 грудня 2015Київ
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Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зробив заяву, прокоментувавши мітинг правоохоронців у Києві, які не пройшли переатестацію.
У Києві мітингують правоохоронці, які не пройшли переатестацію / twitter.com/ZhekaButov
«Жоден мітинг міліціонерів, що не пройшли тести і атестацію, не змінить моєї рішучості: у новій поліції не буде некомпетентних і брудних «ментів»! Будуть тільки «копи», які користуються довірою людей! Це принципово! По-іншому не буде!» - йдеться в заяві, опублікованій на сторінці в Facebook.
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За його словами, «мітинг «протесту» проти реформи міліції організували ті, чиї брудні схеми ми руйнуємо реформою та кадровими змінами».
«Я навіть радий події – нарив розкрився – будемо діяти ще швидше і рішучіше!», - резюмував міністр МВС.
Як повідомляв УНІАН, більше третини поліцейських Києва та області не змогли пройти повторну атестацію.
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