У поліції не буде брудних "ментів": Аваков прокоментував мітинг неатестованих правоохоронців

«Жоден мітинг міліціонерів, що не пройшли тести і атестацію, не змінить моєї рішучості: у новій поліції не буде некомпетентних і брудних «ментів»! Будуть тільки «копи», які користуються довірою людей! Це принципово! По-іншому не буде!» - йдеться в заяві, опублікованій на сторінці в Facebook.

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За його словами, «мітинг «протесту» проти реформи міліції організували ті, чиї брудні схеми ми руйнуємо реформою та кадровими змінами».

«Я навіть радий події – нарив розкрився – будемо діяти ще швидше і рішучіше!», - резюмував міністр МВС.

Як повідомляв УНІАН, більше третини поліцейських Києва та області не змогли пройти повторну атестацію.