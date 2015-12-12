Пожежу в київському ресторані "Млин" у Гідропарку ліквідовано - ДСНС

Прибувши на місце події та оцінивши обстановку, рятувальники передали про підвищений ранг пожежі, повідомляє прес-служба ДСНС.

"Вогнеборці встановили, що пожежа виникла на даху 3-поверхового ресторанного комплексу, на площі 450 кв. м. З неймовірною швидкістю вогонь охопив велику площу. Гасіння пожежі ускладнювалося наявністю дерев’яних перекриттів, конструкцій та горючих матеріалів у будівлі, а також відсутністю під’їздів для забору води", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що під час ліквідації пожежі рятувальники виявили 2 газових балони, які були вилучені з осередку пожежі, що попередило можливий вибух. Крім того, було знайдено ще 2 газових балони, на охолодження яких було подано два пожежних ствола. Також вогнеборцям вдалося запобігти розповсюдженню полум’я на прибудовані приміщення та на гараж, де знаходились плавзасоби та паливно-горючі матеріали.

"О 23:07 рятувальники ліквідували пожежу на площі близько 1000 кв. м. До гасіння пожежі було залучено 20 одиниць основної та спеціальної пожежної техніки, пожежний човен та 81 чоловік особового складу. Також на місці працював оперативний штаб на чолі з начальником ГУ ДСНС України у м. Києві Андрієм Ватоліним", - зазначили в ДСНС.

Жертв та постраждалих немає.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в Гідропарку горить ресторан "Млин". Зазначалося, що під час гасіння полум’я у працівників ДСНС виникли труднощі. Через поганий технічний стан пожежних автомобілів, вони не змогли нормально качати воду з Дніпра через гідравлічні насоси. Тому довелося чекати, поки приїхали інші автомобілі.