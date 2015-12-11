У Києві в Гідропарку горить ресторан "Млин" (відео)

22:19, 11 грудня 2015
Київ
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оновлено

На місці пожежі працюють близько сотні рятувальників, 21 автомобіль, а також рятувальний катер. Наразі невідомо, чи є жертви. 

hromadske.tv

Про це повідомляє hromadske.tv.

«На момент пожежі нам повідомили, що у ресторані знаходились люди. Але ми не знаємо про їх долю. Сподіваюся, вони змогли вибратися з ресторану» - повідомила з місця подій керівник прес-служби ДСНС Світлана Водолага.

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twitter.com/HromadskeTV

Зазначається, що під час гасіння полум’я у працівників ДСНС виникли труднощі. Через поганий технічний стан пожежних автомобілів, вони не змогли нормально качати воду з Дніпра через гідравлічні насоси. Тому довелося чекати, поки приїхали інші автомобілі.

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Як повідомив один з рятувальників, ймовірно, пожежа сталась через коротке замикання, але також розглядається версія підпалу.

Держслужба з надзвичайних ситуацій заявила, що о 20 год. 23 хв. до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у ресторанному комплексі “Млин” за адресою м. Київ, Броварський проспект, 9В.

До місця події прибуло 64 пожежники та 16 одиниць техніки. Площа пожежі складає 350 кв. м. Наразі триває локалізація пожежі.

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