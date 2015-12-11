Синоптики попереджають, що на вихідних у Києві випаде до семи сантиметрів снігу
17:44, 11 грудня 2015Київ
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Вдень 14 грудня сніг послабшає і поступово припиниться, вітер посилюватиметься до 15-20 м/с.
Синоптики прогнозують сніг у Києві / flickr.com/photos/kathysunderman
У Києві очікується погіршення погодних умов.
Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, завтра вдень у Києві очікується невеликий дощ та мокрий сніг (кількість опадів 1-2 мм).
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Ввечері 13 грудня та вночі 14 грудня можливий снігопад, кількість опадів становитиме 6-8 мм, висота снігового покриву 5-7 см. Спостерігатиметься налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вдень 14 грудня сніг послабшає і поступово припиниться, вітер посилюватиметься до 15-20 м/с.
Водіїв закликають обмежити користування власним автотранспортом.
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