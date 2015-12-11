У Києві відкрився рекрутинговий Центр Нацполіції

Як передає кореспондент УНІАН, на церемонії відкриття були присутні голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе та Надзвичайний і Повноважний Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Джеффрі Пайєтт.

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Центр України здійснюватиме переатестацію діючих працівників поліції, а також відбір нових кандидатів.

Хатія Деканоідзе запевнила, що до діяльності рекрутингового центру не залучено жодного працівника Національної поліції. У центрі працюватиме кваліфікована професійна команда, найнята міжнародними партнерами України.

Крім того, до процесу відбору і рекрутингу мають долучитися атестаційні комісії, до участі в яких глава Національної поліції закликала представників громадськості.

Крім того, у структурі Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України передбачено створення call-центру, куди громадяни зможуть звернутися при необхідності.