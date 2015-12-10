Кличко вирішив відкрити пам'ятник Данте Аліг'єрі, встановлений майже півроку тому (фоторепортаж)

У Києві на Володимирській гірці за участю посла Італії в Україні Фабріціо Романо та мера столиці Віталія Кличка урочисто відкрито пам’ятник видатному італійському поетові Данте Аліг’єрі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київського міського голови.

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Як зазначається, скульптуру Данте Аліг’єрі відкрили на честь 750-річчя від дня народження всесвітньовідомого поета та італійського діяча. Пам’ятник, виготовлений з білого мармуру, розташований у парку «Володимирська гірка» (поблизу Українського дому). Автор проекту – скульптор Лучано Массарі (Італія). Архітектор – Леонід Малий (Україна).

«Рік тому ми звернулися до всіх іноземних представництв і в рамках проекту з розвитку громадських просторів «Київ - місто світу» запропонували створювати в Києві культурні осередки їхніх країн. І я дуже радий, що в рамках цього проекту ми сьогодні відкриваємо пам'ятник відомому італійському поету та діячу Данте Аліг’єрі», - зазначив Кличко.

При цьому він підкреслив, що «це перший крок. А наступний крок – плануємо відкрити пам'ятник Шевченкові у Флоренції. Флоренція і Київ – це міста-побратими. І дуже добре, що у нас відбувається така співпраця у сфері культури».

У свою чергу посол Італії відзначив, що «з ім'ям Данте наша країна пов'язує поширення своєї мови і безперервність існування італійської літератури впродовж років. Постать Данте відома далеко за межами Італії. Він відзначився і на український землі, такій багатій письменниками та поетами. Багато з них – від Гоголя, Шевченка, Франка до Лесі Українки, Булгакова, Ахматової – черпали з творчості Данте».

Посол також зачитав привітання від мера Флоренції.

Крім того, під час урочистостей зазначалося, що з нагоди 750-річчя від дня народження Данте українські вчені Андрушівської астрономічної обсерваторії присвоїли відкритій ними малій планеті офіційну назву «Società Dante» («Товариство Данте»). Відповідне свідоцтво вчені вручили послу Італії на церемонії відкриття пам'ятника поетові.

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Раніше багато ЗМІ вже писали про те, що 21 липня 2015 року на Володимирській гірці в Києві відкрили пам'ятник італійському поету, політичному діячеві і основоположнику літературної італійської мови – Данте Аліг'єрі.

Поруч з пам'ятником встановлені три лавочки незвичайної форми. Композиція виконана з рідкісного і дорогого матеріалу – білого каррарського мармуру, який видобувають тільки в Італії.

Автор скульптури – італієць Лучіано Массарі.