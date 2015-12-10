Притулок для тварин у Бородянці планують передати зоозахисникам - КМДА

Про це УНІАН розповів директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА Дмитро Білоцерковець.

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Він зазначив, що притулок призначений, в основному, як тимчасове житло для тварин, оскільки передбачається, що люди приїжджатимуть туди, аби вибрати собі тварину і забрати її додому.

«За 70 км від столиці не може бути міський притулок. Він не може бути апріорі ефективним. Хто поїде в Бородянку, яка за 70 км? Ніхто. Тому наша позиція – перевести зараз усіх собак звідти до громадських притулків, зекономлені гроші - близько 1,5 млн грн, які йдуть зараз на зарплатню співробітникам притулку, віддати цим самим громадським притулкам для закупівлі корму для переданих собак», - прокоментував Білоцерковець.

За його словами, притулок в Бородянці може бути переданий волонтерам, зоозахисникам-громадським на конкурсній основі за символічну орендну плату в розмірі 1 грн на місяць.

«Ми зараз розглядаємо, як юридично це зробити», - додав представник КМДА.

«А стратегічно місто має отримати міський притулок на його території. Є відведена ще в 2013 році територія на вулиці Автозаводській саме під будівництво міського притулку. Але, на жаль, якщо ми візьмемо бюджет на його будівництво, то на 2013 рік він був, згідно з експертизою, близько 25 млн грн, на сьогодні ця сума буде значно більше, близько 40 млн грн. У міського бюджету немає можливості фінансувати цей проект», - сказав Білоцерковець.

Водночас, він додав, що є реальна можливість залучити до будівництва гроші екологічного фонду Міністерства екології.

«З нашого боку, з боку Департаменту благоустрою КМДА, було направлено звернення до Мінекології. Також я знаю, що сьогодні були зібрані підписи народних депутатів, які підтримали наше звернення, що потрібно виділити нашому міському бюджету фінансування на будівництво міського, сучасного притулку, який знаходиться на території Києва», - повідомив директор профільного департаменту КМДА.

За інформацією Білоцерковця, в 2013 році у проект будівництва притулку на вул. Автозаводській було вкладено понад 1 млн грн. Зокрема, було профінансовано розробку проектної документації, закладено частину фундаменту нового закладу, територія огороджена парканом. Виділена територія становить близько 3 га, уточнив чиновник КМДА.

За даними Білоцерковця, за рік з притулку в Бородянці до приватних притулків було передано близько 100 собак. На сьогодні в комунальному притулку залишаються близько 270 тварин.

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Як повідомляв УНІАН, 12 січня цього року Кличко звільнив директора КП "Притулок для тварин" Тараса Смурного. Відповідне рішення він ухвалив під час відвідування притулку для тварин у Бородянці.

За словами Кличка, комунальний притулок, «без перебільшення, - собачий «Освенцим».

У березні Київрада прийняла рішення, згідно з яким комунальні підприємства «Центр ідентифікації тварин» та «Притулок для тварин» були реформовані і приєднані до Київської лікарні ветеринарної медицини.

За даними КМДА, бюджет усіх трьох підприємств в 2014 році становив 11,79 млн грн. В результаті реорганізації передбачалося, що бюджет на 2015 рік становитиме близько 10 млн грн.

Передбачалося також, що реорганізація дозволить більш активно і більш логічно залучати гранти зоозахисних фондів України і Європи на базі одного комунального підприємства, а не трьох.