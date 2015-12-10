Будинок в районі зсуву на Червонозоряному стоїть стійко і не представляє загрози жителям - Кличко

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив Київський міський голова Віталій Кличко, коментуючи ситуацію.

Він підкреслив, що рішення про повернення людей до будинку в районі недавнього обвалу прийнято на підставі висновків широкого кола експертів.

«Ми виходимо виключно з оцінок експертів. Була створена експертна група, яка повністю вивчила ситуацію, цю будівлю, вивчила конструкції, причину цього зсуву. І на підставі цієї експертної оцінки ми здійснюємо подальші наші дії. За оцінками експертної групи, ця будівля стоїть стійко», - запевнив Кличко.

Він зазначив, що цей зсув виник внаслідок витоку води з несанкціонованого трубопроводу, який був прокладений багато років тому на цьому місці. Більше того, додав він, встановлено, що підпірна стіна була споруджена з порушенням будівельних норм.

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«На сьогоднішній день, підкреслю, за оцінками експертів, ця будівля не представляє загрози жителям, які вже повертаються до своїх квартир. Немає загрози руйнування цієї будівлі. Встановлені маячки й показання інших приладів дають нам підстави стверджувати, що ця будівля стоїть, жодних зсувів не існує», - сказав мер.

За словами Кличка, розпочато будівельні та ремонтні роботи навколо будівлі, зі зміцнення схилу підпірною стіною. Повністю роботи на об'єкті передбачається завершити за 2 місяці.

«Щоб не було спекуляцій на цю тему, я зараз дам розпорядження, щоб уся інформація була опублікована про експертну оцінку: хто входив до експертної групи, і на підставі чого зроблені висновки», - додав міський голова.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 1 грудня стався зсув ґрунту біля 9-поверхового житлового будинку (проспект Червонозоряний, 14). Постраждалих немає, але під завалами опинилися гаражі біля будинку. Жителів 38 квартир багатоповерхівки (83 особи) тимчасово відселено.

7 грудня на сайті Національної академії наук України було оприлюднено висновки фахівців. У документі вчені стверджували, що зсув на Червонозоряному проспекті, 14 триває, й тріщини в стінах будинку розширюються й далі.

Ввечері того ж дня на засіданні оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації прийнято рішення задовольнити прохання жителів про повернення їх до своїх квартир.

У КМДА повідомили, що експертами державного підприємства «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» та комунального підприємства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (СУППР) проведено ретельні дослідження території, здійснено гідропошукові роботи, обстежено будинкові й підземні комунікації. Всі матеріали та результати обстежень передаються до правоохоронних органів.

Також зазначалося, що експертна група розробляє проект заходів, за допомогою яких буде укріплено схил по всьому периметру будинку. Аварійно-рятувальні бригади почали застосовувати першочергові заходи для подальшого відновлення схилу. Передбачалося, що роботи триватимуть щонайменше два тижні.