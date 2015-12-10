"Свобода" відклала рішення щодо будівництва метро на Троєщину ще на рік - експерт

Такий висновок зробив політичний експерт Олег Постернак, коментуючи відмову "свободівців" підтримати виділення 3 млн грн на проектно-кошторисну документацію для будівництва гілки метро на Троєщину. Його цитує ednist.info.

"Практично всі виборці партії "Свобода" у Київраді – мешканці Троєщини. Прийнявши популістське рішення не голосувати за коригування проекту, необхідного для початку будівництва метро на Троєщину, "Свобода" підвела, образно кажучи, просто "кинула" своїх виборців. Фактично проект заморожений мінімум ще на рік. Це у разі прийняття необхідних поправок в програму соціально-економічного розвитку Києва в наступному році. Хоча влада готова була залучити інвестора і розпочати будівництво вже у 2016", - сказав Олег Постернак.

За словами експерта, напруга навколо питання метро на Троєщину настільки висока, що зараз було б дуже доречно "випустити пару". Але з іншого боку, вирішити це питання – не в інтересах депутатів "Свободи". Їм необхідні "проблеми" в яких можна звинувачувати владу, щоб грати на протестних настроях людей. І чим більше таких проблем у чинної влади, тим краще свободівцям.

"Жоден розсудливий інвестор не візьметься за проект, в якому кошторис не відповідає реальним ринковим цінам на технології, будматеріали, роботу інженерів та інше. Про проведення інвестконкурсу, пошук інвестора, підрядників можна говорити тільки при наявності проекту з актуальними даними. Але по всій видимості 3 млн грн "свободівці" вважають дуже високою ціною, щоб розпочати будівництво метро в інтересах виборців. Це що називається "на зло кондуктору", - зазначив експерт.

Постернак Олег підкреслив, що заяву "Свободи" про те, що вони, не проголосувавши, нібито запобігли розкраданню 3 млн грн з міського бюджету, має популістський характер, і в черговий раз показує неготовність фракції приймати важливі для розвитку міста рішення.