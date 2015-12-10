Влада не давала дозволів на встановлення рекламного банеру на Будинку профспілок - Кличко

Жодних дозволів на встановлення рекламного банеру на Будинку профспілок міська влада не давала. Ця реклама є незаконною і повинна бути демонтована, як і будь-яка незаконна реклама в місті.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко.

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«Ми вже звернулися і до правоохоронних органів, і КП «Київреклама» склало акт про незаконність самовільно розміщеної реклами, який скерувала до Департаменту містобудування та архітектури. Департамент надасть припис на демонтаж реклами. Вона має бути прибрана», – підкреслив Кличко.

Мер зазначив, що враховуючи символічність будівлі, розміщення на ній будь-якої комерційної реклами виглядає блюзнірством і столична влада цього не допустить.