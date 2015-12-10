Знешкоджена в Києві ДРГ діяла тривалий час, її очолював українець (відео)
Диверсійно-розвідувальна група, знешкоджена співробітниками СБУ в Києві, діяла на території країни тривалий час, її керівником був громадянин України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук сьогодні на брифінгу.
"Група працювала на території нашої держави уже протягом тривалого часу", - сказав він.
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"Керівник цієї диверсійної групи - він є громадянином України", - повідомив Ткачук.
Речник Служби безпеки України Олена Гітлянська уточнила, що серед затриманих членів диверсійно-розвідувальної були троє росіян, четверо українців, ще один громадянин України був ліквідований під час затримання.
"Семеро затримані, восьмий убитий", - сказала вона.
"Активна фаза спецоперації ще триває... коли вона завершиться, ми обіцяємо надати вичерпну інформацію щодо цієї групи", - додала вона.
Як повідомляв УНІАН, у Києві пізно увечері 9 грудня у результаті проведеної СБУ спецоперації була припинена діяльність диверсійно-розвідувальної групи, що діяла у низці міст України, зокрема у Києві.
Один із членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу «Альфа», і був ліквідований.
Пізніше один поранений боєць «Альфи» помер.