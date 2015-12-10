У Києві в ході спецоперації із затримання диверсантів загинув боєць "Альфи" - СБУ
Служба безпеки України повідомила про загибель бійця спецпідрозділу СБУ "Альфа" під час затримання російських диверсантів у Києві.
Відповідну інформацію підтвердила речник спецслужби Олена Гітлянську на своїй сторінці в Facebook.
"Так. Дуже шкода. Але той, хто це зробив, отримав свою кулю (чинив опір)", - повідомила вона.
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Як повідомляв УНІАН, пізно у вечорі 9 грудня 2015 року в результаті проведеної Службою безпеки спецоперації припинено діяльність диверсійно-розвідувальної групи, яка діяла у низці міст України, у тому числі в Києві.
Один із членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу "Альфа" і був знешкоджений. Стан одного із поранених був критичний.
Пізно у вечорі 9 грудня 2015 року в результаті проведеної Службою безпеки спецоперації припинено діяльність диверсійно-р...Опубліковано Гітлянською Оленою 9 грудня 2015 р.