Київрада прийняла до розгляду петицію про переведення Києво-Печерської лаври з Московського у Київський патріархат
Київрада прийняла до розгляду петицію щодо переведення Києво-Печерської лаври з Московського у Київський патріархат.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київради.
Зокрема, як йдеться в повідомленні, електронна петиція за проведення збору підписів громади Київ щодо переведення Києво-Печерської лаври з Московського у Київський патріархат набрала необхідну кількість голосів та прийнята до розгляду.
Так, вказана петиція отримала 10 тис. 354 підписи при мінімально необхідних 10 тис.
Відповідна петиції була зареєстрована на сайті Київради 7 грудня. Її автор – Олексій Кононенко.
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Як йдеться в петиції, «враховуючи антиукраїнську, меркантильну, часом ворожу до України позицію більшості священників УПЦ Московського патріархату і особисто настоятеля УПЦ Московського патріархату Онуфрія, казначея Києво-Печерської лаври єпископа Варсонофія, прохання розглянути можливість проведення збору підписів громади міста Київ з метою переведення Успенської Києво-Печерської лаври з Московського у Київський патріархат».
Раніше УНІАН повідомляв, що Київська міська рада затвердила Положення про електронні звернення та електронні петиції. Після реєстрації петиції на веб-сайті вона повинна набрати 10 тисяч електронних підписів протягом трьох місяців з моменту публікації, а після цього буде розглянута органами або посадовими особами, яким адресована, профільними постійними комісіями Київради та винесена на пленарне засідання.