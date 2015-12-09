Найбільший в Україні кінотеатр "Мультиплекс" призупинив свою роботу

На сайті "Мультиплексу" як причину зазначено: "У зв'язку з блокуванням діяльності кінотеатру з боку розважального центру "Блокбастер", передає ЛІГА.net.

При цьому директор з розвитку мережі "Мультиплекс" Дмитро Мунтян від коментарів відмовився.

Крім того, два директори кінотеатрів-конкурентів повідомили, що "Мультиплекс" та "Блокбастер" змогли домовитися про нові умови оренди і не продовжили договір. "Місце "Мультиплекс" в "Блокбастері" займе кінотеатр компанії "Планета кіно", - говорить один з них.

У свою чергу співвласник мережі "Планета кіно" і "IMAX Україна" Андрій Шпиг від коментарів відмовився.

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Зазначається, що кінотеатр "Мультиплекс" переїде на місце Kronverk Cinema в торговий центр Sky Mall і відкриється вже 15 грудня. Він налічуватиме 11 залів. Зараз активно проводиться монтаж всього необхідного обладнання.

Нагадаємо, "Мультиплекс" був створений у 2003 році. Згідно із сайтом компанії, мережа налічує 16 багатозальних кінотеатрів у 12 містах України. Зараз в "Блокбастері" працює тільки кінозал IMAX.