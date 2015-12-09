У Київраді пояснили обставини скандалу з квартирами для бійців АТО - ЗМІ

Про це пише Українська правда з посиланням на його прес-секретаря Наталію Пругар.

За її словами, представляючи проект рішення перед депутатами Київради, Прокопів тоді сказав наступне: "Щодо виділення житла для бійців, які в АТО, є гарантійний лист від замовника, де вони визначають не якийсь відсоток, який буде переданий, а гарантують 100%-ну передачу цих житлових приміщень, які будуть збудовані, для особового складу, а також учасників антитерористичної операції".

Також він тоді казав: "Також до комісії надійшли листи замовника про зобов'язання використати збудовані житлові площі виключно для надання житла особовому складу, в тому числі і тим, хто приймає участь в АТО. У зв'язку з цим є прохання підтримати даний проект рішення".

Читайте також"УкрБуд" одразу після виборів відновив скандальне будівництво на Микільській Слобідці

Коли тодішній секретар Київради Олексій Резніков і депутат Вовченко запропонували внести відповідні гарантії у проект рішення, Прокопів заявив, що таку можливість повинні оцінити юристи.

Коли Резніков ще раз це запропонував "додати редакційно, що з урахуванням гарантійного листа щодо цільового призначення побудови будівництва житлового будинку для особового складу та бійців АТО", Прокопів знову зіслався на гарантійний лист, зазначає видання.

"Ми маємо гарантійного листа від замовника. Замовник – Міністерство внутрішніх справ – будує відомче житло для своїх працівників, які зараз беруть там участь. Зараз у зв'язку із пропозиціями колег зробити рішення юридично неможливим до виконання не вважаю за доцільне", – сказав він.

Читайте такожУ Києві більше 140 забудов, щодо яких порушено кримінальні провадження - депутат міськради

Пругар пояснила, що Прокопів мав на увазі не передачу всіх 100% квартир, а озвучував гарантію ГУ МВС Києва про те, що певна частина квартир, яку інвестор – компанія "Укрбуд" – передасть столичній міліції як замовнику, буде передана бійцям АТО з ймовірністю 100%.

Також вона додала, що "відповідно до статті 40 закону про містобудівну діяльність міськрада не мала права вимагати гарантій" від забудовника про наступну передачу квартир.

"Українська правда" отримала у своє розпорядження лист від управління матеріального забезпечення ГУ МВС в Києві, на який посилався Прокопів. У ньому йшлося, що "у запланованому будівництві житлового будинку більшу частину квартир буде надано працівникам міліції, які отримали поранення та каліцтво в зоні АТО".

Раніше УНІАН повідомляв, що у сюжеті програми "Наші гроші" йшлося про те, що у житловому комплексі, який збудовано на землі, що Київрада виділила під будівництво житла для міністерства внутрішніх справ, зокрема для бійців АТО, продають квартири.

"Ми маємо гарантійного листа від замовника. Замовник - Міністерство внутрішніх справ - будує відомче житло для своїх працівників, які зараз беруть там участь", - заявив Прокопів, відхиливши пропозицію зафіксувати цей пункт у проекті рішення.

Читайте такожПонад 40 тисяч українських військових стоять у черзі на отримання житла

"В цьому будинку зараз нема взагалі акту про те, що квартири будуть передаватися воїнам АТО", - повідомили журналістам у відділі продажів "Укрбуду".