"УкрБуд" одразу після виборів відновив скандальне будівництво на Микільській Слобідці

Ще буквально в липні мер міста Віталій Кличко запевняв, що за його особистим "наполегливим зверненням до забудовника" роботи припинені, передають "Наші гроші".

Крім того, він заявляв, що роботи не будуть відновлені, поки не відкоригують плани на освоєння набережної і не погодять їх з місцевими мешканцями. Однак одразу після місцевих виборів техніка знову запрацювала на Слобідці.

Тим часом у держкорпорації "УкрБуд", що веде це будівництво, продовжують наголошувати: увесь скандал довкола "Рів’єри" – від недобросовісного піару політиків та що будівництво законне.

У розслідуванні також наголошується, що землю під забудовою "Укрбуду" відсуджує "Ощадбанк". Суть у тому, що нинішній землевласник, ТОВ «Терра Капітал» купував землю на Слобідці за кредитні кошти. Позику в розмірі 169,93 млн грн. брали у 2010 р. в "Ощаді". У заставу при цьому заклали вказану ділянку, при чому разом із нинішніми й майбутніми об’єктами на ній, включаючи нерухоме майно, будівництво якого ще не завершено.

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Повернути кредит мали до грудня 2015 року. Утім "Терра" не виконувала умови договору, "Ощадбанк" двічі безрезультатно звертався до фірми щодо відкликання кредиту.

Крім того, згідно з витягом із майнового реєстру, права на нерухоме майно, розташоване на спірній землі, оформлені зовсім не на державний "Укрбуд", а на приватний ТОВ "УкрБуд Девелопмент". Саме він офіційно є і забудовником, й інвестором.

При цьому на сайті проекту "Сонячна Рів’єра" зазначено, що житловий комплекс – це проект держкорпорації. Президентом "Укрбуду" з вересня 2009 р. є Максим Микитась, донедавна депутат Київради.

Крім того, директором "Укрбуд Девелопменту" сьогодні є Олег Майборода. Він також відомий як власник ТОВ "Торговий дім "Ліс України". Керівником цієї фірми останні чотири роки значиться Наталія Олексіївна Микитась – дружина Максима Микитася.

Окрім того, Майборода свого часу був директором двох фірм – ЗАТ "Київсоцбуд" (2010-2011) і ТОВ БК "УкрБудМонтаж" (з 2011 і щонайменше до 2013 р.) – де раніше директором, а в другій фірмі також і власником, був сам Максим Микитась.

Сьогодні друга зі згаданих фірм також значиться одним із партнерів "УБД". До того ж, свого часу Майборода працював разом з батьком Микитася –Віктором Микитасем, разом вони входили до складу правління й були міноритарними акціонерами ПАТ "Пiвдентеплоенергомонтаж".

Разом з тим, головою ради директорів і секретар наглядової ради та правління державного "Укрбуду" є Юрій Пелих. До Микитася Пелих багато років сам керував корпорацією. Однак відомий став не тільки як очільник "УкрБуду", але й як колишній свекор (батько першого чоловіка) Марини Пелих – нині дружини Андрія Кравця – глави Держуправління справами часів Віктора Януковича.

Також наголошується, що новітня історія "УБД" почалася в 2011 р., коли власником записали Григорія Рейхтмана, а директором став його син Сергій Якусевич. Із осені 2013 р. Якусевич уже фігурує як заступник Пелиха в державному "Укрбуді". Тоді ж приватна фірма й отримує свою нову назву, аналогічну до держкорпорації.

Навесні 2013 р. "УБД" змінює власника – ним на півтора роки стала мешканка Требухова Київської обл. Оксана Шекета, відома як бухгалтер державного "Укрбуду". Саме при ній і почалося будівництво на Слобідці.

А в грудні 2014 року "УБД" вивели на офшори. Однак зв’язок з Пелихом не зник. По-перше, упродовж півроку УБД мав спільного кіпрського бенефіціара з "Будівельними мережами" Юрія Пелиха. По-друге, УБД з "Будівельними мережами" досі приписана за однією адресою в Києві, по просп. Науки, 63. По-третє, навіть коли влітку "УБД" перевели на нових белізьких номіналів, директором лишається Олег Майборода, пов’язаний із Максимом Микитасем.