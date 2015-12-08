Зсув грунту на Червонозоряному проспекті в Києві триває, що становить небезпеку для житлового будинку - фахівці

Про це йдеться у висновках фахівців Національної академії наук України, оприлюднених на сайті НАНУ.

Інженери Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі (ЦАКДЗ) Інституту геологічних наук (ІГН) НАНУ, який спеціалізується у тому числі на прогнозуванні зсувонебезпечних ділянок і процесів за допомогою багатоспектральних і теплових зйомок, дослідили місце події для з’ясування причин і можливих наслідків надзвичайної ситуації.

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«Здійснений попередній геоморфологічний аналіз засвідчив, що споруду було зведено на рельєфній місцевості – досить стрімких схилах, які в процесі будівництва вирівняли, підрізали і слабко закріпили. Недостатньо зміцненим, за припущенням інженерів, може виявитися й фундамент будівлі. Крім того, для вказаної місцевості характерною є дуже нестійка порода ґрунтів – леси. Саме через вищезазначені причини внаслідок тривалих дощів і набухання ґрунтів стався відрив, сповзання і обрив частини прибудинкової території», - йдеться у висновку.

Фахівці провели теплову зйомку (за допомогою тепловізора), яка зафіксувала фільтрацію теплої води (15-16° С) з-під оголеного фундаменту будівлі і множинні тріщини з підвищеною теплопровідністю у стінах будівлі.

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«Вчені дійшли висновку, що зсув грунту триває, тріщини розростатимуться й надалі. А це становить значну небезпеку для цілісності будинку», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 1 грудня стався зсув грунту біля дев’ятиповерхового житлового будинку (проспект Червонозоряний, 14). Постраждалих немає, але під завалами опинилися гаражі поблизу будинку. Мешканців 38 квартир багатоповерхівки (83 особи) тимчасово відселено.