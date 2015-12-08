Зсув грунту на Червонозоряному проспекті в Києві триває, що становить небезпеку для житлового будинку - фахівці

05:49, 08 грудня 2015
Київ
2119

Науковці заявляють, що зсув грунту на Червонозоряному проспекті, 14 у Києві триває, що становить небезпеку для цілісності житлового будинку, який розташовано за цією адресою і з якого відселено частину мешканців.

УНІАН

Про це йдеться у висновках фахівців Національної академії наук України, оприлюднених на сайті НАНУ.

Інженери Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі (ЦАКДЗ) Інституту геологічних наук (ІГН) НАНУ, який спеціалізується у тому числі на прогнозуванні зсувонебезпечних ділянок і процесів за допомогою багатоспектральних і теплових зйомок, дослідили місце події для з’ясування причин і можливих наслідків надзвичайної ситуації.

Читайте такожКримський слід: будинок, що обвалився у Києві, будувала фірма представника окупаційної влади Константинова

«Здійснений попередній геоморфологічний аналіз засвідчив, що споруду було зведено на рельєфній місцевості – досить стрімких схилах, які в процесі будівництва вирівняли, підрізали і слабко закріпили. Недостатньо зміцненим, за припущенням інженерів, може виявитися й фундамент будівлі. Крім того, для вказаної місцевості характерною є дуже нестійка порода ґрунтів – леси. Саме через вищезазначені причини внаслідок тривалих дощів і набухання ґрунтів стався відрив, сповзання і обрив частини прибудинкової території», - йдеться у висновку.

Фахівці провели теплову зйомку (за допомогою тепловізора), яка зафіксувала фільтрацію теплої води (15-16° С) з-під оголеного фундаменту будівлі і множинні тріщини з підвищеною теплопровідністю у стінах будівлі.

Читайте такожУ постраждалий через обвал підпірної стіни будинок на Червонозоряному проспекті подали воду

«Вчені дійшли висновку, що зсув грунту триває, тріщини розростатимуться й надалі. А це становить значну небезпеку для цілісності будинку», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 1 грудня стався зсув грунту біля дев’ятиповерхового житлового будинку (проспект Червонозоряний, 14). Постраждалих немає, але під завалами опинилися гаражі поблизу будинку. Мешканців 38 квартир багатоповерхівки (83 особи) тимчасово відселено.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter