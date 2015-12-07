У Києві анонсували перейменування бульвару Лепсе, Ленінградської площі та Московського мосту

На одному з найближчих пленарних засідань Київрада розгляне проект рішення про перейменування 23 вулиць, проспектів та площ столиці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Київради, відповідний проект рішення «Про повернення історичних назв, уточнення назв, перейменування вулиць, проспекту, площ та провулків у місті Києві» був погоджений сьогодні на засіданні постійної комісії Київради з питань місцевого самоврядування, регіональних та міжнародних зв’язків.

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Так, згідно з проектом рішення: у Голосіївському районі вул. Бубнова буде перейменована на вул. Маричанську, Чапаєвське шосе - на провулок Віто-Литовський, провулок Радянський - на провулок Владислава Заремби, проспект Червонозоряний - на проспект Валерія Лобановського (Голосіївський, Солом’янський райони);

у Святошинському районі вул. Картвелішвілі - на вул. Володимира Покотила, провулок Володимира Ульянова - на провулок Осінній, провулок Івана Федька - на провулок Якова Шульгина, вул. Антонова-Овсієнка - на вул. Володимира Наумовича, вул. Омеляна Горбачова - на вул. Ґалаґанівську, вул. Примакова - на вул. Рейнгольда Глієра;

у Печерському районі вул. Командарма Каменєва - на вул. Петра Болбочана;

У Солом’янському районі вул. Миколи Лукашевича - на вул. Івана Огієнка, бульвар Івана Лепсе - на бульвар Валентина Згурського, вул. Петровського - на вул. Івана Світличного;

У Оболонському районі площу Дружби Народів - на Оболонську площу, вул. Михайла Майорова - на вул. Петра Калнишевського, вул. Полупанова - на вул. Пріорську;

у Дніпровському районі площу Ленінградську - на Дарницьку площу;

у Шевченківському районі вул. Бабушкіна - на вул. Марка Безручка, вул. Блюхера - на вул. Ігоря Турчина, вул. Піка Вільгельма - на вул. Ружинську, вул. Пугачова - на вул. Академіка Ромоданова, вул. Котовського - на вул. Рогозів Яр (Подільський, Шевченківський райони).

Також, відповідно до проекту рішення, історичні назви повертають двом вулицям Києва: вулиці Якіра повертають назву вул. Древлянська (Шевченківський район) та вул. Кіквідзе – вул. Військовий шлях (Печерський район).

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Крім того, в цей проект рішення включено перейменування Московського моста , який буде носити ім’я Георгія Фукса.

В прес-службі Київради зазначають, що всі назви, відповідно до процедури перейменування, пройшли громадські обговорення.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді фахівець Українського інституту національної пам’яті Богдан Короленко повідомив, що у столиці на виконання закону про декомунізацію, прийнято рішення про перейменування 55 вулиць, ще стосовно 66 вулиць рішення перебуває на різних стадіях ухвалення.