У Києві на Трухановому острові боєць АТО підірвав себе гранатою

Про це повідомили в ГУ Національної поліції в місті Києві.

"За попередньою інформацією, чоловік загинув унаслідок вибуху гранати", - наголошується у повідомленні.

Встановлено, що загиблий - військовослужбовець 1960 року народження.

Незабаром телеканал "112 Україна" повідомив, що загиблий від вибуху гранати на Трухановому острові у Києві військовий наклав на себе руки.

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"Чоловік зник близько двох днів тому, вчора він зателефонував синові й сказав йому, щоб він був хорошим сином. Сьогодні вже знайшли його тіло. За попередньою версією слідства, він наклав на себе руки, підірвавшись на гранаті. У кишені загиблого знайшли записку, що в його смерті не потрібно нікого звинувачувати, і що нікому він не потрібен. Таку ж записку знайшли у чоловіка вдома. Цей чоловік з батальйону "Айдар", стояв під Щастям", - зазначив кореспондент каналу.