У Києві на Подолі знайшли гранату

Як повідомили УНІАН у столичному главку Національної поліції, на місце події прибула слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби.

«Під час огляду прилеглої території працівники поліції вилучили предмет, схожий на гранату РГД-5, і передали його для проведення експертизи», - зазначили в поліції.

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Правоохоронці опитують мешканців прилеглих до місця події будинків та проводять заходи щодо встановлення особи, яка залишила боєприпас.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.