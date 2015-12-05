На Софійську площу в Києві привезли головну ялинку країни

Сьогодні до Києва з Івано-Франківської області привезли головну новорічну ялинку України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ялинка висотою 26 метрів буде встановлена на Софійській площі.

Наголошується, що цього року новорічне дерево буде вищим за минулорічне на 2 метри.

Як повідомляв УНІАН, у Києві новорічні та різдвяні святкові заходи відбудуться на п'яти площах - Софійській, Михайлівській, Поштовій, Троїцькій, Контрактовій, а також на Співочому полі. Але центральною локацією буде свято «Новий рік між двома дзвіницями», що організовується на Софійській і Михайлівській площах.

Запалити вогні на головній ялинці України традиційно планується на День Святого Миколая, 19 грудня.