Завтра з Прикарпаття до Києва привезуть головну новорічну ялинку України

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, ялинка заввишки 26 метрів буде встановлена на Софійській площі.

Зазначається, що цього року новорічне дерево буде вищим за минулорічне на 2 метри.

Передбачається, що на Софійську площу ялинку привезуть о 12.00.

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В рамках події планується презентація перших зразків іграшок, якими буде прикрашена цьогорічна ялинка.

Як повідомляв УНІАН, в Києві новорічні та різдвяні святкові заходи відбудуться на п'яти площах - Софійській, Михайлівській, Поштовій, Троїцькій, Контрактовій, а також на Співочому полі. Але центральною локацією буде свято «Новий рік між двома дзвіницями», що організовується на Софійській та Михайлівській площах.

Засвітити вогні на головній ялинці України традиційно планується на День Святого Миколая, тобто 19 грудня.