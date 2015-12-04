Санепідемслужба Києва не рекомендує вживати воду з 43 бюветів
13:51, 04 грудня 2015Київ
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Київська санітарно-епідеміологічна служба не рекомендує жителям столиці використовувати воду з 43 бюветів.
У Києві працюють близько 200 комунальних бюветів / kp.ua
"За листопад дослідили 135 проб питної води з водопровідної мережі міста Києва, з бюветів – 91 пробу. При дослідженні 91 проби води з бюветів виявлено 43 проб з відхиленнями за санітарно-хімічними та мікробіологічними показниками", – йдеться у повідомленні головного управління Держсанепідемслужби в Києві.
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Найбільша кількість відхилень виявлена в пробах з бюветів у Шевченківському районі.
За даними Київської міської держадміністрації, загалом у Києві працюють близько 200 комунальних бюветів, цього року провели капітальний ремонт на 40 бюветах.
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