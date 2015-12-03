У постраждалий через обвал підпірної стіни будинок на Червонозоряному проспекті подали воду

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«Відучора в будинок відновлено постачання гарячої та холодної води, оскільки заселеним залишається лише один під’їзд. Мешканців під’їзду, який знаходиться ближче до обваленої підпірної стінки, з міркувань безпеки тимчасово переселено до столичного готелю «Київ» (Солом’янський район, вулиця Освіти)», - йдеться в повідомленні.

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Наразі, за даними КМДА, біля будинку тривають геодезичні дослідження. «Роботи виконуються зусиллями КП «СУППР» (Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт), спеціалісти якого повідомили, що для якісного проведення необхідно щонайменше три дні», - зазначається в повідомленні.

За словами керівника КП «СУППР» Анатолія Бойка, після проведення необхідних гідровишукувальних робіт буде визначено структуру ґрунтів, вірогідність та рівень небезпеки подальших зсувів. Лише враховуючи усі ці фактори, ухвалюватиметься рішення щодо подальшої експлуатації будинку та інших будівель, які розташовані на зазначеній території, сказав він.

Крім того, за будинком ведеться електронне спостереження за допомогою системи «Циклоп». Завдання цієї системи – фіксувати будь-які зміни будинку, зокрема, зміну його конструктивних елементів, руйнацій тощо. «За перші два дні спостереження таких змін не зафіксовано. Нагляд триває», - повідомили в КМДА.

Як повідомляв УНІАН, у Києві в ніч на 1 грудня стався зсув ґрунту біля житлового будинку по проспекту Червонозоряний, 14.