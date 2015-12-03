У Києві затримали грабіжника 5 банків

Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції України в Києві, чоловіка було затримано після пограбування чергового банку в Дарницькому районі.

Як значили в столичній поліції, жінка-касир розповіла правоохоронцям, що невідомий чоловік, зайшовши до відділення банку, дістав пістолет та гранату і, погрожуючи ними, примусив віддати 20 тис. грн, 2 тис. 900 євро та майже 1700 доларів, після чого втік.

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За наявними прикметами чоловіка було затримано неподалік від станції метро “Позняки” та вилучено речові докази.

Під час допиту він зізнався, що, починаючи з 2013 року, крім останнього пограбування, він здійснив ще чотири аналогічні напади.

Наразі стосовно затриманого відкрито кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.