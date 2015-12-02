Бюджет Києва наступного року може перевищити нинішній на 1,5 мільярда

Бюджет Києва на 2016 рік прогнозують більше на 1,5 мільярда гривень порівняно з нинішнім роком, тобто приблизно в 25 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в коментарі журналістам голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Странніков, посилаючись на дані основних прогнозованих макропоказників бюджету на 2016 рік.

Він пояснив, що тільки сьогодні столичним властям були доведені Міністерством фінансів остаточні контрольні показники Києва, розміри субвенцій місту на освіту, охорону здоров'я, які вказані в проекті держбюджету.

"Але те, що місто планує, у нас вся інформація є. Але юридично нам потрібно це все збалансувати... Зараз департамент фінансів працює над тим, щоб повністю сформувати проект рішення Київради про бюджет столиці на наступний рік з усіма додатками, доходами, витратами. Планується, що десь на 1,5 мільярда буде більше загальна цифра по обох фондах - і по загальному, і по спеціальному що стосується доходів. І, таким чином, ми вийдемо десь на 25,160 мільярда бюджет цього року", - зазначив Странніков.

За його словами, з перевиконанням ПДФО та інших видів податків дає підстави збільшити показники бюджету столиці на наступний рік. Крім того, додав він, з наступного року набуває чинності податок на нерухомість і для юридичних, і для фізичних осіб, а це ще додатково дасть місту надходження в бюджет.

"На сьогоднішній момент держава готує ще зміни в бюджетно-податкову реформу, певні нововведення, але ми формуємо бюджет поки на старій базі. І якщо не будуть внесені жодні зміни, безсумнівно ці цифри ми отримаємо", - заявив Странніков.

"Це такі обережні, мінімальні цифри закладаємо. Але я впевнений, що буде перевиконання як цього року, так і наступного", - додав він.

Странніков нагадав, що вже завтра проект бюджету буде представлений депутатам Київради на засіданні сесії, щоб вони прийняли його в роботу.

За його словами, наступний бюджет буде дефіцитним" або "профіцитним", а буде "нульовим", тобто збалансованим.

Читайте такожКиїврада затвердила бюджет столиці на 2015 рік

Як повідомляв УНІАН, раніше Странніков висловив надію, що 24 грудня бюджет столиці на 2016 рік буде затверджений.

Довідка УНІАН. 28 січня Київрада затвердила бюджет столиці на 2015 рік з доходами у розмірі 22 215 212,0 тисяч гривень і витратами 20 301 459,0 тисяч гривень.