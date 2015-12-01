Кримський слід: будинок, що обвалився у Києві, будувала фірма представника окупаційної влади Константинова

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив прес-секретар компанії "Укртрансгаз", співробітники якої живуть в цьому будинку, Максим Белявський, повідомляє телеканал "112 Україна".

"Будинок був побудований приблизно 10 років тому компанією "Консоль", власник якої - нинішній "голова" окупаційного режиму в Криму Володимир Константинов", - зазначив він.

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Телеканал спробував зв'язатися з компанією телефоном, однак там повідомили, що "Консоль" працює тільки на території Криму. "Ми додзвонилися київськими номерами в "Консоль", але там нам відповіли представники іншої фірми. Вони орендують офіс, який колись належав будівельній компанії. Також повідомили, "Консоль" давно працює тільки на території анексованого Криму", - зазначила ведуча.

Як повідомляв УНІАН, на Червонозоряному проспекті, 14 вночі стався зсув, в результаті якого впала підпірна стінка житлового будинку. Пошкоджено гаражі і автомобілі.

Між тим, як повідомляє "Українська правда", в результаті зсуву пошкоджено 3 автомобіля. "Також з 11-поверхівки відселили близько 80 осіб, вони зараз знаходяться в школі, їм готують чай і їжу. Також є намет з обігрівом, чаєм та кавою", - розповіла прес-секретар Петра Пантелєєва Юлія Громотная.

За її словами, для людей підшукують тимчасове житло, проводять дослідження, щоб визначити, в якому стані знаходиться будинок.