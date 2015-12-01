На Червонозоряному внаслідок зсуву ґрунту впала підпірна стіна будинку (фотогалерея)
На Червонозоряному проспекті, 14 вночі стався зсув ґруту, внаслідок якого впала підпірна стінка житлового будинку. Пошкоджено гаражі та автомобілі.
Про це на сторінці в соцмережі повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв. "На щастя, жертв немає. Але пошкоджено гаражні будівлі людей та авто", - написав він.
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Наразі міська влада створила штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, людей евакуйовано.
"Комунальні та аварійні служби працюють на місцях. Протягом кількох годин будемо мати результати геодезичних досліджень, аби розуміти, що далі робити з будинком. Про дії будемо оперативно повідомляти", - пообіцяв Петро Пантелеєв.
Між тим, як повідомляє "Українська правда", внаслідок зсуву пошкоджені 3 автомобілі. "Також з 11-поверхівки відселили близько 80 людей, вони наразі перебувають у школі, їм готують чай і їжу. Також є намет з обігрівом, чаєм та кавою", - розповіла прес-секретар Петра Пантелеєва Юлія Громотна.
За її словами, для людей шукають тимчасове житло, проводять дослідження, щоб визначити, у якому стані знаходиться будинок.