На Червонозоряному внаслідок зсуву ґрунту впала підпірна стіна будинку (фотогалерея)

Про це на сторінці в соцмережі повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації Петро Пантелеєв. "На щастя, жертв немає. Але пошкоджено гаражні будівлі людей та авто", - написав він.

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Наразі міська влада створила штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, людей евакуйовано.

"Комунальні та аварійні служби працюють на місцях. Протягом кількох годин будемо мати результати геодезичних досліджень, аби розуміти, що далі робити з будинком. Про дії будемо оперативно повідомляти", - пообіцяв Петро Пантелеєв.

Між тим, як повідомляє "Українська правда", внаслідок зсуву пошкоджені 3 автомобілі. "Також з 11-поверхівки відселили близько 80 людей, вони наразі перебувають у школі, їм готують чай і їжу. Також є намет з обігрівом, чаєм та кавою", - розповіла прес-секретар Петра Пантелеєва Юлія Громотна.

За її словами, для людей шукають тимчасове житло, проводять дослідження, щоб визначити, у якому стані знаходиться будинок.