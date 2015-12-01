У Києві стався зсув ґрунту біля будинку на Червонозоряному проспекті, триває відселення мешканців

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

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Зазначається, що відразу після зсуву відбулося термінове засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки з надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, на якому створено оперативний штаб із ліквідації наслідків НС.

За словами Пантелеєва, «через зсув тимчасового відселення потребує 38 квартир багатоповерхівки, де мешкають 83 особи (з них 17 дітей та 2 пенсіонерів). На щастя, обійшлося без жертв. Для мешканців квартир, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації природного характеру, розгорнуто евакуаційний пункт у найближчій 144-й школі».

Наразі триває тимчасове відселення, підкреслив Пантелеєв.

На місці зсуву працюють близько півсотні фахівців Київської аварійно-рятувальної служби, комунальних підприємств, рятувальників ДСНС, аварійних бригад енергопостачальних компаній столиці.

Рятувальники та комунальні служби обрізають аварійно небезпечні ділянки зелених насаджень та приступили до звільнення 3-х автомобілів, які знаходяться у завалених деревами гаражах поблизу будинку, йдеться в повідомленні.