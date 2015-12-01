У Києві відсьогодні подорожчав хліб

Про це повідомляють у прес-службі підприємства "Київхліб".

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"На жаль, з часу останнього підняття цін 18 лютого 2015р., відбулось загострення економічної ситуації в країні, спостерігалися стрімкі інфляційні процеси, зростала вартість всіх складових продукції. В результаті чого ПАТ "Київхліб" опинилось в критичній ситуації, коли витрати на виробництво вже не можна перекривати за рахунок внутрішніх резервів", - стверджують у прес-службі підприємства.

Тепер Нарізний київський батон подорожчає на 30 копійок і коштуватиме 5,64 грн.

Традиційний пшеничний подовий хліб обійдеться у 6,24 грн замість 5,64 грн.

А буханка Українського столичного подового (0,95 кг) – у 7,92 грн.

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Також відзначається, що ціни на три види хлібобулочних виробів (український домашній 0,95кг, пшеничний київський Іс., 0,65кг та батони звичайні в/с, 0,5кг), що реалізуються в мережі фірмової торгівлі за умовами інвестиційних договорів, залишаються незмінними.