У Київському метрополітені спростували чутки про подорожчання проїзду з 1 січня

Поширені в ЗМІ чутки про нібито підвищення тарифів на проїзд у столичному метрополітені з 1 січня 2016 року не відповідають дійсності.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар комунального підприємства "Київський метрополітен" Наталя Макогон.

"З 1 січня подорожчання проїзду в метро не буде. Більше року тому ми говорили, що більш-менш прийнятним тарифом для метро при існуючих витратах є 6 гривень, але на сьогоднішній день це питання не піднімається", - сказала Макогон.

Разом з тим, вона додала, що наразі невідомо, чи будуть в принципі переглядатися тарифи на проїзд в метро на наступний рік, оскільки таке рішення приймає Київська міська держадміністрація.

"Поки невідомо, тому що наша фінансова звітність за рік буде готова тільки до кінця січня, і тоді ми надамо її в мерію і влада міста вирішуватиме це питання, на сьогоднішній день це питання не піднімається", - підкреслила Макогон.

За її словами, цього року столичний метрополітен провів ремонт і заміну шпал, що дозволило зняти обмеження по швидкості потягів на низці ділянок.

Разом з тим, УНІАН поки не вдалося отримати коментар в комунальному підприємстві "Київпастранс" щодо планів підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті Києва.

"У нас було більше 40 дільниць, де були обмеження по швидкості, зараз їх залишилося не більше 10, так як були відремонтовано та замінено рейки і шпали", - підсумувала вона.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що після Нового року тариф у міському транспорті столиці, включаючи метро та маршрутні таксі, може підвищитися приблизно в 1,5 рази, зокрема, тариф на метро може бути підвищений до 6 гривень.

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Як повідомлялося, з 28 листопада підприємство "Київпастранс" підвищив на 0,5-1 гривні до 4-5 гривень вартість проїзду на 14 столичних маршрутах, де комунальний транспорт працює в режимі маршрутного таксі.